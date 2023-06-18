العالم – نوافذ

ما يميزها عن غيرها بقدرتها الفائقة والفورية على شرح مفاهيم معقدة بكلمات بسيطة وكتابة رموز رقمية تستخدم في البرمجة ومقالات وقصائد وقصص جديدة بأي اسلوب تتخيله وبأي موضوع تحدده وصفت بالجيدة، لكن بشكل مخيف لانكشاف كثير من المهن امام هذه التقنية الجديدة انها تقنية"شات جي بي تي".

ويعد "شات جي بي تي" من أهم وأشهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقد بات بالفعل أشهر هذه الأدوات التي أصبحت متاحة ومفتوحة للاستخدام من قبل الجميع. ويعتبر شات جي بي تي (ChatGPT) نموذج لغوي يعتمد على بنية GPT-3.5 لنمذجة وفهم لغة الإنسان.

حيث تم تدريب ChatGPT على مليارات الكلمات والجمل والنصوص المكتوبة باللغة الإنجليزية والعديد من اللغات الأخرى، ويعتمد ChatGPT على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة والشبكات العصبية العميقة والتجويف البياني لفهم اللغة الطبيعية وإنتاج النصوص.

ويعتبر ChatGPT من أقوى وأكثر النماذج اللغوية تطورًا حتى الآن، وهو يعتبر خطوة مهمة في مجال تطوير التكنولوجيا اللغوية وتحسين التواصل الإنساني. حيث أضحى ChatGPT مستخدماً في العديد من التطبيقات ، بما في ذلك المحادثات الآلية ومساعدات الدردشة الذكية وتحليل النصوص وتوليد النصوص الجديدة والترجمة الآلية والتوقعات اللغوية والكثير من التطبيقات الأخرى التي تتطلب فهمًا لغويًا دقيقًا وإنتاجًا لغويًا.

ولمناقشة هذا الموضوع برنامج "نوافذ" نستضيف:

-د. ميلاد السبعلي رئيس مجموعة GLOBAL LEARNING للتكنولوجيا والتعليم

- د. اسعد حسن قاسم عميد كلية الفنون في الجامعة الأمريكية للثقافة والتعليم AUCE

- وليد سمعان مؤسس أكاديمية ماتريكس لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...