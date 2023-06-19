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عملية جنين الفلسطينية تفشل عملية كاسر الأمواج "الاسرائيلية"

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن ممثل حركة الجهاد الاسلامي في سوريا، ابومجاهد اسماعيل ان عملية التصدي لقوات الاحتلال خلال اقتحامهم جنين أفشلت العملية الاسرائيلية "كاسر الأمواج".

العالم - خاص بالعالم

وقال ابومجاهد في حديث لقناة العالم ان الاحتلال الاسرائيلي اطلق عملية "كاسر الأمواج" منذ عام 2021 من خلال الاغتيالات والاعتقالات في الضفة المحتلة فقام باعتقال الشيخ بسام السعدي واعدام الشيخ خضر عدنان، ليحد من المقاومة في الضفة الغربية.

وأضاف ان سياسة الاعتقالات والاغتيالات كان لها نتائج عكسية، فقد أشحذت همم الشعب الفلسطيني للمقاومة وعملية اليوم في جنين أهم دليل علی ذلك، فقد استهدف المقاومون في جنين مصفحة نمر الاسرائيلية المتطورة بعبوات ناسفة أدت الی اصابة عدد من القوات الصهاينة.

وأكد أبومجاهد ان حركة الجهاد الاسلامي مستمرة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقاومة حتی تحرير كل فلسطين من براثن الاحتلال الاسرائيلي.

هذا وأعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية عن إصابة 7 جنود بجراح متوسطة إلى خطيرة إثر تفجير عبوة ناسفة تجاه جيب مصفح خلال اقتحامهم لمدينة جنين.

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