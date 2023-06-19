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عبوة وزنها 40 کغ.. هذا ما کان يخشاه الاسرائيليون

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

أکد الإعلامي والمحلل السياسي خليل نصرالله إن عملية المقاومة ضد قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين، هي ما کان يخشاه الاحتلال.

العالم- خاص بالعالم

وقال خليل نصرالله في حديث لقناة العالم ان عملية جنين کانت عملية مدروسة ونوعية بامتياز وتأتي ردا على كل التسريبات التي تحدثت عن إمكانية ذهاب الاحتلال نحو عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية.

وأوضح ان الاسرائيليين کانوا يخشون ما حدث اليوم منذ المرحلة الماضية، فهم كانوا يلاحظون وجود تطور نوعي في عمل المقاومة وحاولوا کبح هذا التطور بعدة أساليب.

هذا وتمکن المقاومون الفلسطينيون من تفجير عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية مدرعة خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العبوة المتفجرة في جنين بلغ وزنها 40 كيلوغراما، وتمكنت من إخراج مركبة عسكرية متطورة من الخدمة.

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