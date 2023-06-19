هذا ماقال الرئيسي الصيني بعد لقاء بلينكن

العالم-اسيا والباسفيك

وقال شي لبلينكن بحسب مشاهد بثّتها القناة الصينية التلفزيونية الرسمية، إنّ "الطرفين أحرزا تقدّماً وتوصّلا إلى أرضيّات تفاهم حول نقاط محدّدة"، معتبراً هذا الأمر "جيّداً".

وعبّر شي لبلينكن، عن أمله في أن تساهم زيارته "إيجابياً" في تعزيز العلاقات الثنائية. ونقلت قناة "سي جي تي إن" الصينية التلفزيونية الرسمية عن شي قوله لبلينكن خلال لقائه اليوم الإثنين، "يجب أن تستند التفاعلات بين الدول دائماً على الاحترام المتبادل والصدق. آمل أن يساهم الوزير (أنتوني) بلينكن خلال زيارته، إيجابياً في ضمان استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وجاء هذا اللقاء، الذي تمّ تأكيد حصوله في اللحظة الأخيرة، في اليوم الثاني والأخير من الزيارة التي يجريها بلينكن للصين، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين.

والتقى بلينكن في وقت سابق اليوم، كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، وتصافح الدبلوماسيان داخل قاعة مفروشة بالسجاد الأحمر في قصر دياويوتاى للضيافة في بكين، قبل المحادثات التي قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إنها استمرت حوالي ثلاث ساعات.

ومن المتوقع أيضاً أن يلتقي بلينكن برجال أعمال أميركيين في بكين يعملون في مجالات الرعاية الصحية، والسيارات، والترفيه، للتعرف منهم أكثر على مناخ الأعمال في الصين.

وفي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أميركي إلى الصين منذ خمس سنوات، أجرى بلينكن محادثات "صريحة" و"بناءة" مع وزير الخارجية الصيني تشين غانغ أمس الأحد، تجاوزت سبع ساعات ونصف. لكن يبدو أنهما لم يحرزا تقدماً ملموساً يذكر في النزاعات المتعددة بين البلدين، والتي تشمل تايوان، والتجارة، وحقوق الإنسان، ووقف تدفق عقار الفنتانيل، وهو من المواد الأفيونية المُخلقة من الصين، ولتقريب وجهات نظرهما المختلفة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وشدد بلينكن في محادثاته مع تشين على "ضرورة الحد من مخاطر التصورات الخاطئة والحسابات الخاطئة".