طهران.. الجامعة الإسلامية الحرة تحتفل بتخرج طلابها الأجانب

العالم- مراسلون

هنا حيث يتوّج العطاء، هنا حيث تفترق الدروب، هنا حيث لا مسافات سراب نحو النجاح، هنا حيث لاحدود للأحلام، فقط هطول العزائم، تنافس الهمم وعمل جاد، جعل الطلاب يرتدون عباءات التخرج، ليكونوا كواكب منيرة تضيء سماء الجامعة الإسلامية الحرة التي احتضنتهم طوال سنوات والان تحتفل بهم وبنجاحهم.

وقال رئيس الجامعة الإسلامية الحرة محمد مهدي تهرانجي لقناة العالم: "نقف اليوم ونحن نحمل مشاعر الفخر والاعتزاز والفرح بتخرج هذه الدفعة الجديدة من الطلاب باختصاصات مختلفة وبما استطاعوا أن يحققوه من تفوق وتميز طوال سنوات الدراسة ليصلوا اليوم إلى هذه اللحظة والتي تعد من أروع اللحظات التي تمنى المرء في حياته بدوره ألا وهي تتويج التعب بالنجاح".

بدوره قال مدير الجامعة الإسلامية الحرة في طهران جواد محمدي لقناة العالم: "نحتفل اليوم بتخرج دفعة من أخذوا على عاتقهم مسؤولية كبيرة من خلال جدهم واجتهادهم في أدائهم الأكاديمي وسعيهم ليكونوا جزءا لايتجزأ من منظومة التعليم المتطورة وليصبحوا سفراءها وليكونوا أفضل استثمار لمستقبلنا المقبل وطاقة عمل لغد أفضل".

خلال الحفل ألقى مدير الجامعة كلمة مهنئا الخريجين ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، كما تمت دعوة الطلاب المتفوقين لتكريمهم على جهدهم وسعيهم في طلب العلم خلال السنوات السابقة.

هاهم اليوم يحتفون بجني ثمار تعبهم وجهدهم، ويغلقون صفحة من حياتهم سطروها بخطوط من النور والآمال والأحلام ليفتحوا صفحة جديدة كلها أمل لدخول معترك الأمل.

يقدّم الحفل فرصة فريدة ليجتمع خرّيجوا الجامعات في مكان واحد، حيث يحتفون برحلتهم ويتوّجون ختام مرحلة من مسيرتهم، متطلّعين لمستقبل أفضل.