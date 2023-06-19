النخالة: زيارتي لطهران مهمة جداً وفي وقت هام للغاية

ووصف النخالة في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "من طهران"، تحت عنوان معدلات المقاومة في مواجهة الاحتلال" زيارته لطهران بالمهمة جداً، وتأتي في وقت هام جداً خاصة بعد معركة الاحرار البطولية التي خاضتها حركة الجهاد الاسلامي مع فصائل المقاومة في قطاع غزة.

واوضح انه يرأس وفد من المسؤولين الفلسطينيين خلال زيارته لطهران والتقى قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية الاسلامية والمسؤولين الايرانيين، ووجد ترحيباً كبيراً من قبلهم، مشيراً الى ان وفداً من حركة حماس ايضاً اتى الى طهران وعقد اجتماعاً معهم مع قيادة فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية، لتقييم المرحلة التي تمر بها المنطقة.

وتوقع النخالة حضور قوى اخرى لمحور المقاومة الى طهران، معتبراً ان الحضور القوي لمحور المقاومة في طهران هي رسالة للعدو الاسرائيلي لمواجهة مشروعه، ورسالة للشعب الفلسطيني، الذي لن يترك وحده امام العدو.

واضاف، ان حركة الجهاد الاسلامي ردت على العدوان الاسرائيلي بمعركة ثأر الاحرار، مشيراً الى ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يتابع كل ما يجري في قطاع غزة عبر جميع الوسائل المتاحة لديه ولذلك فان اغتيال قادة الجهاد لا يعتبر خرقاً امنياً، معتبراً ان اغتيال عدد من قادة المقاومة لا يكسر ظهرها.

وفيما يلي نص اللقاء..

العالم: اهلاً وسهلاً بكم وشرفتونا في قناة العالم..

النخالة: في بداية حديثي اود توجيه الشكر الكبير لقناة العالم ومديرها العام وكل مدراء العاملين فيها، واثمن دور القناة الدائم في تغطية المقاومة في فلسطين.

دور العالم كان مهماً جداً ويحفظ لها عند المجاهدين الفلسطينيين في كل مكان، وانا من هذا المكان اوجه لهم التحية جميعاً.

العالم: هذا اقل واجب بحق القضية الفلسطينية وبحق المقاومة، واهلاً بكم في وطنكم الثاني ايران، هذه ليست المرة الاولى لزيارتكم ولن تكون الاخيرة.. انتم ووفد من حركة الجهاد تزورون ايران منذ نحو اسبوع والتقيتم بكبار المسوؤلين الايرانيين، ويبدو ان الزيارة طالت مقارنة بالزيارات السابقة هل هناك اي جديد؟

النخالة: زيارتي لطهران مهمة جداً ولحركة الجهاد الاسلامي ولكل قوى الشعب الفلسطيني والمقاومة في قطاع غزة، ايضاً لا اخفي ان هناك جزء جزء من وفد حركة الجهاد الاسلامي اتى من قطاع غزة، مجموعة من الاخوة القادة حضروا ورافقونا في هذا الوفد، ولقينا ترحيباً كبيراً وعملنا جولة واسعة على القادة الايرانيين بدءاً من قائد الثورة الاسلامية الى رئيس الجمهورية والى كافة القادة الجمهورية الاسلامية.

الزيارة مازالت مستمرة ايضاً، واود الاشارة هنا ان الاخوة في قيادة حماس حضروا اليوم، وعقدنا سوياً لقاءاً موسعاً بصحبة الاخوة في قوات فيلق القدس للجمهورية الاسلامية، هذا كان ايضاً لقاءاً مهماً وتعبيراً عن تأييد الجمهورية الاسلامية لقوى المقاومة في فلسطين، وتأكيداً ايضاً على الروابط المتينة بين حركة الجهاد وحركة حماس، وبين الجمهورية الاسلامية.

انا اعتبر ان هذا اليوم كان من اهم الايام في هذه الزيارة، واشير هنا انه من المتوقع خلال الايام القادمة ان تحضر قوى اخرى من المقاومة الى طهران، لتلتحق بنا ونعقد اجتماعاً ونقيم المرحلة، ويكون هناك ايضاً مواقف مشتركة لقادة محور المقاومة.

العالم: انتم الان بانتظار اجتماع قادة محور المقاوم في طهران؟

النخالة: اؤكد ذلك، وسيكون لقاءاً مهماً، ويقيم كل المرحلة، وهذه الاوقات التي تمر بها المنطقة؟

العالم: الى ماذا يؤشر هذا اللقاء في هذا التوقيت تحديداً اليوم، طالما الحديث عن تقارب بين الدول الاسلامية الحديث حتى عن الاتفاق الايراني السعودي وما له انعكاس على القضية الفلسطينية وعلى المنطقة، وفي ظل هذه التوازنات؟

النخالة: ان اللقاءات هي طبيعة، ولكن بهذه الحزم وبهذه القوة وبهذا الحضور في الجمهورية الاسلامية اعتقد سيكون هذا اللقاء مميز، وايضاً رسالة للعدو، ورسالة للشعب الفلسطيني انه لن يترك وحيداً في مواجهة العدو الصهيوني. هذا المحور يؤكد اليوم وحدته في مواجهة المشروع الصهيوني، وسنرى ايجابيات هذا اللقاء مستقبلاً.

العالم: في أيار/مايو الفائت تصديتم لآخر عدوان اسرائيلي على قطاع غزة عرفت بعملية ثأر الاحرار، كيف خرجتم منها وما هي المعادلات الجديدة التي فرضتموها اليوم على الساحة؟

النخالة: كان اصبح واضحاً للجميع طبيعة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، واستهداف حركة الجهاد الاسلامي ان كان بالفعل او بالاعلام الاسرائيلي، اسرائيل اعنلت انها تستهدف حركة الجهاد الاسلامي وتريد استئصال قيادتها وكسر قوة الجهاد الاسلامي باستهدافها ثلاثة من القادة الكبار العسكريين في الحركة، وهم الشهيد القائد الكبير خليل بهتيني والشهيد ابومحمد الغنام هو شهيد كبير في الجهاد الاسلامي.

قتلتهم اسرائيل ليلاً بالطائرات غيلة مع عائلاتهم واطفالهم في بيوتهم، ولذلك حركة الجهاد الاسلامي كانت امام استحقاق كبير واخذت زمام المبادرة، واعلنت ردها على العدوان في معركة اطلق عليها اسم ثأر الاحرار.

ان اهم ما يميز هذه المعركة، ان حركة الجهاد الاسلامي كانت رأس حربة اساسية في هذه المعركة، مع دعم وتأييد من قبل كافة قوى المقاومة ومساندة حركة الجهاد وسرايا القدس التي اخذت مسؤولية الرد على عاتقها بشكل مباشر، والذي استمر الرد على مدار خمسة ايام متواصلة، سبقه حالة من الاستنفار والاعداد وخلق حالة من التوتر في المجتمع الاسرائيلي.

كان واضحاً قوة وبأس سرايا القدس، وقوة الرد التي استهدفت كافة المدن الصهيوني، وايضاً استهدفت كافة المواقع العسكرية الاسرائيلية على امتداد غلاف غزة، بمدافع الهاون والرشقات الصاروخية قصيرة المدى.

العالم: حركة الجهاد خلال تلك المعركة اي ثأر الاحرار فقدت ثلة من قاداتها الميدانيين، اولا هل ما حصل من اغتيال قادة للحركة كان بسبب اختراق أمني مثلا، وثانيا هل عوضت الحركة عن هؤلاء القادة؟

النخالة: انا اود القول ان اسرائيل تتابع كل ما يجري في قطاع غزة على مدار الساعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر اجهزة الهاتف، وعبر المراقبة بالطائرات المسيرة، اضافة الى الكثير من وسائل العدو من المتابعة والمراقبة، لذلك انا لا اعتبر ان اغتيال القادة هو خرق امني، باعتبار ان الضربة الاولى من استهداف هؤلاء القادة، وتم الاتفاق مع مصر على وقف اطلاق النار.

لاحقاً استهدفت هؤلاء القادة غيلة مع اسرهم، وانا اركز على مسألة اساسية ومهمة، هو ان اغتيال عدد من القادة او اي جماعة سياسية او قوة سياسية لا يكسر ظهرها، خاصة نحن نتحدث عن تنظيم قوي متماسك، وقوى عسكرية وجناح عسكري سرايا القدس، له هياكل تنظيمية عسكرية، وله اركانه وقياداته، ومئات القادة ضمن هيكل عسكري كبير.

ان اغتيال قائد واحد او اثنين او عشرة او عشرين في كل المنظمات، لا يكسر ظهر حركات المقاومة، حركة الجهاد الاسلامي لها تجربة كبيرة في مسيرة حركة المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني، ولا ننسى ان المئات من الشهداء ارتقوا واستمرت المقاومة في طريقها. وبفقدان الشهداء يعزز قوة المقاومة على الاستمرار.

دوماً الشهداء يعطون القوة والعزيمة للاستمرار ولا يمكن ان يكسرها اي موقف طالما هناك شعب فلسطيني شجاع ومقاوم، وهناك قادة عسكريين كثر ومجاهدين بالالاف بالتأكيد في اسرائيل لن تكسر حركات المقاومة.

العالم: وهذا رسالة بحد ذاته في هذه الليلة للعدو الاسرائيلي بان هذه المقاومة لن تنكسر وعليه ان يحسب الف حساب لأي مواجهة مقبلة مع المقاومة..

النخالة: دوماً نقول ان جنودنا في سرايا القدس بالالاف والقادة بالمئات وان الجميع يعلم ذلك، والعدو يعلم ذلك، لكنه يحاول ان يؤثر معنوياً باغتيال بعض القادة ويريد ان يرسل رسالة للمجتمع الصهيوني انه يستطيع باستهداف بعض القادة.

العالم: هل فشل الاحتلال باستثمار وتوظيف اغتيال قادة حركة الجهاد الاسلامي؟

النخالة: العدو يتوهم بانه يمكن ان يؤثر على المقاومة باغتيال بعض الاخوة القادة، لكن نحن نقول بالمقابل ان اغتيال بعض القادة يعطينا عزيمة وارادة وتصميم اكثر على الاستمرار.

هم لا يعرفون الشعب الفلسطيني رغم كل هذه السنوات الطويلة، ان التجربة تقول ان مئات من الشهداء في مسيرة المقاومة الفلسطينية ارتقوا، لكن بقي الشعب الفلسطيني، وبقيت المقاومة مستمرة، وكل يوم يثبت الشعب الفلسطيني بمجاهديه ومقاتليه وقادته ان مسيرة المقاومة تستمر رغم فقدان للاخوة الشهداء الذين نقدرهم.

ليس غريباً ان يستشهد قائداً في حركة الجهاد او في اي حركة مقاومة، هذا متوقع، ونحن نتعامل مع هذه التوقعات كأنها تحدث دائماً ولدينا البدائل والخطط البديلة، لذلك لاتستغرب ان كل القادة الذين استشهدوا قبل المعركة واثنائها هم كانوا على قائمة الشهداء دائماً، ويتعاملون بالحياة وبأدارتهم لها وبمراكز قيادتهم بانهم شهداء.

ان اي شخص على الاطلاق كان يتوقع ان يعيش اكثر مما قدر له، لذلك الشهادة تقوينا ومتوقعة وهي جزء من حياتنا ولذلك ليست مفاجئة.

العالم: خلال الايام الخمسة من معركة ثأر الاحرار، دخلت القاهرة بشكل خاص على خط الوساطة، ما هي الضمانات في ذلك الوقت من مصر التي اعطيت لكم؟ وهل طرح موضوع سلاح المقاومة؟

النخالة: اولاً انا اقول ان مصر ليست الوحيدة التي دخلت على خط محاولة وقف اطلاق النار، بل دخلت الولايات المتحدة وضغطت على مصر وطلبت من قطر والامم المتحدة وقوى كثيرة للتدخل، حتى للعلم ان الاخوة المصريين اتصلوا بالاخوة في حزب الله من اجل ان يضغطوا ويطلبوا من الجهاد الاسلامي ان يتعاطى بايجابية، بمعنى ان تطورات مهمة حدثت خلال هذه المعركة.