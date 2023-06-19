اسلام اباد : زيارة قائد البحرية الايرانية الى باكستان خطوة باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية

العالم - ايران

جاء ذلك في البيان الصادر عن القوة البحرية الباكستانية اليوم الاثنين، حيث اشارت الى مراسم استقبال "الادميرال ايراني" والوفد العسكري رفيع المستوى المرافق له، التي جرت في اسلام اباد اليوم، بحضور نظيره الباكستاني "الادميرال محمد امجد خان نيازي".

واضاف البيان، ان قائد القوة البحرية الايرانية استعرض خلال المراسم، افراد وحدة القيادة البحرية الباكستانية، كما التقى جمعا من كبار المسؤولين بهيئة الاركان العامة لهذه القوة المسلحة في باكستان.

وجاء في البيان ايضا، ان قائدي سلاح البحر الايراني والباكستاني عقدا اجتماعا ثنائيا عقب مراسم الاستقبال، ومن ثم التقى اعضاء الوفد الايراني العسكري الرفيع مع نظرائهم الباكستانيين، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالمجالات البحرية والدفاعية والتدريبية، ذات الاهتمام المشترك.