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وزير الدفاع الأوكراني: لن نتسلم المقاتلات الغربية قبل 2024

وزير الدفاع الأوكراني: لن نتسلم المقاتلات الغربية قبل 2024
الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن أوكرانيا لن تتسلم المقاتلات الغربية قبل عام 2024.

العالم-اوروبا

وقال ريزنيكوف: "ليس قبل رأس السنة الجديدة 2024. وهذا رمزي.. العام الماضي في عيد الميلاد ورأس السنة، قمت بكتابة رسالة إلى بابا نويل طلبت فيها مساعدة أطفال أوكرانيا حتى يتمكنوا من الدراسة والذهاب إلى المدارس ورياض الأطفال. طلبت من بابا نويل أشياء معينة، مثل المدفعية والقذائف والدبابات وغيرها. لذلك، سيكون من المنطقي أن تقلع أول مقاتلة من طراز "أف-16" بحلول العام الجديد على الأقل".

وأشار إلى أن المطارات الخاصة بالمقاتلات في أوكرانيا "ستكون مناسبة لطائرات أف-16"، واعترف بأن المقاتلات لا يمكنها "الطيران من أراضي دولة أخرى".

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