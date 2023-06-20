تفاصيل عن اختفاء غواصة سياحية في موقع حطام سفينة تايتانيك + صور

العالم - الأميركيتان

وكانت الغواصة التي تحمل اسم "تيتان" والمملوكة لشركة "أوشن غيت"، تنقل 5 سياح عندما فقدت الاتصال بالسطح في وقت مبكر من يوم الأحد.

وقالت الشركة في بيان لها يوم الاثنين:" إنها تحشد جميع الخيارات لإنقاذ أولئك الذين كانوا على متن الغواصة تحت الماء.

وكان الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ من بين الركاب، وفقًا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أحد الأقارب.

وقال خفر السواحل الأمريكي على تويتر إن قاربًا على السطح، وهو بولار برينس، فقد الاتصال بالغواصة بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من بدء الغوص باتجاه موقع الحطام صباح يوم الأحد.

أطلقت السلطات الأمريكية والكندية عملية بحث وإنقاذ، بما في ذلك عمليات البحث الجوي والسطحي، وفقًا لبيانات خفر السواحل ووزارة الدفاع الكندية.

قالت OceanGate: «نحن ممتنون للغاية للمساعدة المكثفة التي تلقيناها من العديد من الوكالات الحكومية وشركات أعماق البحار في جهودنا لإعادة الاتصال مع الغواصة».

وكتب ابن زوجة هاردينغ على فيسبوك أن هاردينغ «اختفى على متن غواصة» وطلب من الناس الدعاء،وبعد ذلك قام بإزالة المنشور، مشيرا إلى احترام خصوصية الأسرة.

وكان هاردينغ نفسه قد نشر على فيسبوك في اليوم السابق أنه سيكون على متن الغواصة.

وتوجهت البعثة إلى البحر يوم الجمعة وكان من المقرر إجراء أول عملية غطس صباح الأحد، وفقًا لما ذكره موقع هاردينغ.

تبدأ الرحلة الاستكشافية، التي تكلف 250 ألف دولار أمريكي (365100 دولار أسترالي) للشخص الواحد، في سانت جونز، نيوفاوندلاند قبل التوجه لمسافة 640 كيلومترًا تقريبًا في المحيط الأطلسي إلى موقع الحطام، وفقًا لموقع OceanGate الإلكتروني.

من أجل زيارة الحطام، يستقل الركاب تيتان، وهي غواصة تتسع لخمسة أشخاص، وتستغرق الرحلة حوالي ساعتين للنزول إلى تيتانيك على عمق حوالي 3800 متر.

وقد قالت الشركة المنظمة للرحلة الاستكشافية إن المركبة لديها أجهزة لدعم الحياة لحمولتها المكونة من خمسة أشخاص لمدة 96 ساعة.

واشتهرت سفينة الركاب البريطانية تيتانيك بسبب حادث الغرق الذي تعرضت له في عام 1912 في رحلتها الأولى بعد اصطدامها بجبل جليدي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص.

تم تخليد القصة في عدد من الكتب بالإضافة إلى فيلم تيتانيك الذي حصل على شهرة كبيرة عام 1997.