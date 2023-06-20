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بايدن يعلق على تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية

بايدن يعلق على تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

في تصريح فاجأ عددا من المسؤولين الأمريكيين، قال الرئيس جو بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية".

العالم - الأميركيتان

قال الرئيس الأميركي جو بايدن: "إن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية "حقيقي"، وذلك بعد أيام من تنديده بنشر روسيا مثل هذه الأسلحة في بيلاروس.

ووصف بايدن السبت الماضي، إعلان بوتين أن روسيا نشرت أول أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروس بأنه "تصرف غير مسؤول تماما".

وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو قال الأسبوع الماضي: "إن بلاده بدأت تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتي قال إن بعضها أقوى ثلاث مرات من القنابل الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناجازاكي في 1945".

وقال بايدن لمجموعة من المتبرعين في كاليفورنيا يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي): "عندما كنت هنا قبل نحو عامين أقول إنني قلق من جفاف نهر كولورادو، نظر إلي الجميع وكأنني مجنون".

وأضاف: "ونظروا إلي النظرة نفسها عندما قلت إنني قلق بشأن استخدام بوتين أسلحة نووية تكتيكية، هذا حقيقي".

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