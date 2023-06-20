شاهد.. وزير الخارجية الايراني يلتقي أمير قطر في الدوحة

العالم - مراسلون

وقال موفد قناة العالم الاخبارية الى قطر، إن وزير الخارجية الايراني التقى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

ويجري وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان زيارة الى الدوحة على رأس وفد سياسي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين القطريين.

ويبحث عبداللهيان في الدوحة التعاون الثنائي، والقضايا المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر قبل أن يتوجه الى سلطنة عمان.



وقبيل مغادرته طهران، قال عبداللهيان على تويتر إن مواصلة تعزيز العلاقات مع دول الجوار تمثل إحدى الدعائم الرئيسية للسياسة الخارجية المتوازنة التي تتبناها طهران، واضاف أن الدول المجاورة لإيران تتمتع بطاقات اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، وأن زيارته لقطر وعمان تأتي في إطار تعزيز العلاقات.

و كان قج وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان فجر اليوم الثلاثاء الى العاصمة القطرية الدوحة.

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