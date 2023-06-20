كنعاني: لايمكن للغرب أن يتخلى عن مسؤوليته تجاه أزمة اللاجئين

العالم - ايران

وشدد " كنعاني " في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة في تويتر اليوم الثلاثاء على أن الغرب لن يستطيع التنصل من أزمة اللاجئين، وذلك لأن الكثير من حالات الهجرة غير القانونية من آسيا وافريقيا نحو الغرب انما يعود سببه الى السياسات الخاطئة التي تعتمدها أميركا واوروبا في هاتين القارتين.

وأشار المتحدث بإسم وزارة الخارجية الايرانية الى غرق سفينة كانت تقل لاجئين آسيويين وأفارقة في مياه البحر الابيض المتوسط، مؤكدا أن غرق هذه السفينة التي كانت تقل عدة مئات من اللاجئين من دول آسيا وافريقيا حيث لقي العشرات من النساء والاطفال حتفهم في هذا الحادث الذي وقع بالقرب من السواحل اليونانية.

وابتهل المسؤول الايراني في هذه التغريدة الى الباري تعالى بالرحمة والمغفرة لضحايا هذا الحادث المؤلم، والصبر والسلوان لعوائلهم المفجوعة.

الجدير بالذكر أن سفينة صيد كانت تقل بين ۴۰۰ الى ۷۵۰ شخص بينهم ۲۹۸ لاجئا باكستانيا قد غرقت على بعد مسافة ۸۰ کیلومترا عن مدينة بیلوس جنوب الیونان الأربعاء الماضي.