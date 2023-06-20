'فهد' اليوم في جنين بعد 'ميركافا' الامس في لبنان

العالم - كشكول

كانت المواجهة في مخيم جنين مواجهة تكتب بأحرف من نور في سجل المقاومة الفلسطينية لأهميتها الكبيرة الاستراتيجية في تحديد ملامح المواجهات اللاحقة التي بالتاكيد سيبدأ المحتل معها في النزول التدريجي لمراكز قوته، ما يرثر يصورة مباشرة على معنويات جنوده، وقد تمكن المقاومون يوم امس الاثنين من اعطاب سبع آليات عسكرية اسرائيلية دمرت احداها بشكل كبير، ما يعتبر انجازا مهما وكبيرا تم تحقيقه بامكانيات متواضعة للمقاومة.

عبوة "التامر" نسبة للشهيد تامر النشرتي

اعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين في وقت سابق من بداية العام الحالي 2023 وتحديدا في الحادي عشر من شهر كانون الثاني الماضي عن عبوة "التامر" نسبة للشهيد تامر النشرتي التي استخدمتها السرايا في التصدي لقوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة كفردان قبل اعلانها عن العبوة بأيام، حسب قناة 'فلسطين اليوم'.

وبذلك اثبتت المقاومة الفلسطينية شجاعة فائقة مستمدة من شجاعة عموم الشعب الفلسطيني كما اثبتت جدارة انطلاق ابطالها ومقاوميها وتمكنهم من التصنيع العسكري من لاشيء ومن امكانيات محدودة ضئيلة ومن ذلك تصنيعها العبوات التي سُمّيت باسماء الشهداء الفلسطينيين، .

المشهد الاخير الذي جرى يوم امس بنصب الكمائن والتصدي الصلب لقوات الاحتلال المتعجرفة اجبرها على الاستعانة بطائرات الـ"اباتشي" من اجل تأمين انسحاب جنودها الذين هلكوا أو اصيبوا في معركة لم تكن سهله مع التطور الملحوظ في اعداد وتكتيك واستراتيجية المقاومة.

"فهد" جنين بعد "ميركافا" لبنان

في اليوم الثاني والثلاثين للعدوان الصهيوني على لبنان (من العام 2006) أسقطت المقاومة الاسلامية في لبنان رمز الجيش "الإسرائيلي"، حيث دمر المقاومون اكثر من 40 دبابة من فئة "الميركافا" بطرازها المتطور من الجيل الرابع، وأهلكت واصابت مئات الجنود الصهاينة، في وقت كان جنود الاحتلال يظنون أنها تحميهم من قذائف ورصاص المجاهدين، لكنها تحولت إلى تابوت من حديد محترق لهم.

مجاهدو المقاومة الإسلامية كانوا بالمرصاد لدبابات العدو حيث سطّروا ملاحم بطولية قل نظيرها، وحوّلوا "وادي الحجير" إلى مقبرة لدبابات الميركافا ومحرقة حقيقية للدرع "الإسرائيلي"، حيث دمر المقاومون نحو أربعين دبابة وجرافة خلال تقدمها، وظهرت آليات العدو وهي تحترق وصواريخ المقاومة تدمّرها وتنثرها اشلاء؛ وقد أسفرت هذه المواجهة عن مقتل ما يزيد على عشرين "إسرائيلياً" بين ضابط وجندي وجرح ما يزيد عن 110 جنود آخرين.

المحتل يصل مرحلة السُّعار

كانت معركة جنين ليوم امس الاثنين معركة استشنائية استمرت حوالي ثماني ساعات كان أهم عنصر متميز فيها هو الأداء ومفاجأة قوات الاحتلال بالكمائن وبقوة الردع النابض على يد شباب مقاومين مجاهدين.

وصلت قوات الاحتالال الاسرائيلي المعتدية مرحلة السُعُر المتوحش "تعضُّ معه كل من تراه امامها وقربها" والاخبار تشير الى انها ومن شدة سُعُرها اثر تكبدها للخسائر المتلاحقة، لم تسلم حتى المساجد من طغيانها ووحشيتها وعنجهيتها مقتحمة المساجد بآلياتها العسكرية لتأمين حماية جنودها بعد اثخانهم بالجراح والأصابات، واطلاقها النار على كل ما يتحرك امامها حتى الصحافيين والاعلاميين لم ينجو من مخالبها وانيابها الدامية.

نمر من ورق

حاول جيش الاحتلال لساعات عديدة ازالة آثار نصر معركة بأس الاحرار التي قادها المقاومون في مخيم جنين، ليثبتوا بأن المعادلات اختلفت وأثار النصر الذي فشل الاحتلال في اخفائه كشف زيف روايته وصدق رواية المقاومة بأنها لن تهزم في جنين وان الاحتلال ليس كونه اكثر من نمر من ورق كآلياته "الفهد" التي اصبحت اثرا بعد عين.

الشيء بالشيء يذكر.. شكر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في حوار خاص مع قناة العالم الاخبارية خلال برنامج "من طهران"، وحدة الهندسة في كتيبة جنين التي صنعت هذه العبوات من العدم واحدثت تغييرا كبيرا في ميدان المعركة، له اهمية كبرى لاحقا، مؤكدا إن المقاومة أمام مرحلة جديدة وإنجاز كبير رغم التحديات، مستشهدا بمعركة جنين، وكيف أحدثت تغييرا مهما في ميدان القتال.

ورأى النخالة إن ما حدث في جنين مرتبط بمعركة وحدة الساحات وهو امتداد لمعركة ثأر الاحرار، موجها التحية الكبرى لمجاهدي كتيبة جنين الابطال البواسل الذين ابلوا بلاءا كبيرا وهاما في معركة بأس الاحرار، واثبتوا شجاعتهم وقدرتهم على الاشتباك وصناعة افق جديد للمقاومة.

السيد ابو ايمان

الثلاثاء 20 06 2023