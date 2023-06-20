بالفيديو.. ما هي دلالة كمين "بأس الاحرار" في جنين؟

العالم - خاص العالم

واوضح اسماعيل رضوان في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان الجديد في هذه المواجهة بجنين ان الاحتلال الصهيوني كان يحسب انه يمكنه ان يجتاح ويغتال ويعتقل من شاء دون اذى او باضرار محدودة لكن ما حدث يدلل على تطور في امكانات واداء المقاومة الفلسطينية في جنين.

واضاف ان هذا يدلل على نوعية الاسلحة والعبوات المستخدمة ومفاجأة الاحتلال بهذه العبوات بالاضافة الى التكتيك الذي انتهجته المقاومة في الايقاع بقادة الاحتلال وجنوده في كمين محكم، و هذا تطور استخباراتي لدى المقاومة ما يعني ان المقاومة في حالة ارتقاء.

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