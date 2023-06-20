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في يوم اللاجئ العالمي..

شاهد.. رسالة اللاجئ الفلسطيني في غزة للعالم

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

يوجد وراء كل باب وجدار في مخيمات قطاع غزة والضفة والشتات حكاية لاجئ آمن لستة وسبعين عاما بأنه سيعود يوما الى بلاده المحتلة وإن لم يولد فيها، مراسلة قناة العالم أجرت جولة في مخيم الشاطئ بقطاع غزة للحديث عن ظروف اللاجئ الفلسطيني الذي مازال يؤمن بالعودة الى أرضه يوما.

العالم - مراسلون

وقال كمال الكحلوت وهو أحد اللاجئين من بلدة عسقلان لمراسلة قناة العالم الاخبارية، وكأنه كتب على اللاجئ الفلسطيني نكبة مستمرة على مدار اكثر من خمسة وسبعين عاما، نكبة ندفع فيها ثمنها ومن نحمل أوروبا والغرب والاحتلال ما حل بنا".

وتابع: "كلمة لاجئ في وطنك كلمة مؤلمة جدا، ولها تبعات نفسية".

وقال محمد الحاج محمد وهو لاجئ من البطانة الغربي: "إن هناك تميزا واضحا بين اللاجئ الاوكراني واللاجئ الفلسطيني من قبل الامم المتحدة".

وقال الطفل حازم وهو لاجئ من بلدة الجورة: " اتمنى ارجع الى بلدتى وفلسطين محررة".

وأكد اللاجئين في غزة على حق العودة إلى ديارهم وهي محررة وعلم فلسطين يرفرف عاليا ويؤدون الصلاة في المسجد الأقصى المبارك بعد دحر آخر محتل فيها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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