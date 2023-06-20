شاهد.. رسالة اللاجئ الفلسطيني في غزة للعالم

العالم - مراسلون

وقال كمال الكحلوت وهو أحد اللاجئين من بلدة عسقلان لمراسلة قناة العالم الاخبارية، وكأنه كتب على اللاجئ الفلسطيني نكبة مستمرة على مدار اكثر من خمسة وسبعين عاما، نكبة ندفع فيها ثمنها ومن نحمل أوروبا والغرب والاحتلال ما حل بنا".

وتابع: "كلمة لاجئ في وطنك كلمة مؤلمة جدا، ولها تبعات نفسية".

وقال محمد الحاج محمد وهو لاجئ من البطانة الغربي: "إن هناك تميزا واضحا بين اللاجئ الاوكراني واللاجئ الفلسطيني من قبل الامم المتحدة".

وقال الطفل حازم وهو لاجئ من بلدة الجورة: " اتمنى ارجع الى بلدتى وفلسطين محررة".

وأكد اللاجئين في غزة على حق العودة إلى ديارهم وهي محررة وعلم فلسطين يرفرف عاليا ويؤدون الصلاة في المسجد الأقصى المبارك بعد دحر آخر محتل فيها.

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