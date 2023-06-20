أمیر قطر: نتطلع لتعزيز العلاقات الشاملة مع إيران

العالم - إيران

وحمل أمير قطر وزير الخارجية الإيرانية تحياته الحارة إلى الرئيس السيد إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى المكانة الخاصة التي تتبوأها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة، وأعرب عن اعتزازه للعلاقات القائمة بين طهران والدوحة.

وشدد أمير قطر في هذا اللقاء على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي وصفها بأنها قوية وصادقة، وأكد أن هذه العلاقات تسير نحو التقدم، مشددا على ضرورة المزيد من بذل الجهود لبلوغ المستوى المنشود.

بدوره أبلغ وزير الخارجية الإيراني التحيات الحارة لرئيس الجمهورية السيدإبراهيم رئيسي إلى أمير قطر، وأشار إلى الجهود والمبادرات الجيدة التي قامت بها قطر خلال الأعوام الأخيرة في تسوية المشاكل التي تواجهها المنطقة، مشيدا بهذه الجهود الجبارة.

ولفت أمير عبداللهيان إلى العلاقات السياسية المتميزة بين طهران والدوحة، مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والمزيد من التقارب بين البلدين.

واعتبر وزير الخارجية الإيرانية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر في المستقبل القريب، فرصة مواتية للتعجيل في التعاون التجاري والاقتصادي بين كلا البلدين.

وكان موضوع النقل والشحن والترانزيت البحري في موانئء كلا البلدين من المواضيع التي طرحها رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني في هذا اللقاء، الذي لقي الرد الإيجابي من أمير قطر.

وأشار أمير عبداللهيان إلى الاوضاع الإقليمية مؤكدا ضرورة التعاون المشترك لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على مصالح شعوب المنطقة.

كما ناقش وزير الخارجية الإيرانية مع أمير قطر التطورات في أفغانستان والقضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية الأخرى.