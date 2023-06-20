غارات جوية روسية تستهدف مقرات المسلحين في إدلب

العالم- سوريا

واكدت مصدر مطلع انه "بعد رصد مقرات عدة لمسلحي جبهة النصرة وحراس الدين في الأراضي الزراعية غربي المدينة ومنطقة الشيخ بحر بريف الشمالي الغربي للمحافظة".

وتابع المصدر أنه "حيث نفذ الطيران الحربي الروسي 8 غارات جوية أسفرت عن تدمير 5 مقرات تابعة للمجموعات المسلحة، تُستخدم مستودعات للأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة".

واشار إلى أن هذه المجموعات أنشأت المقرات العسكرية ضمن الأراضي الزراعية وبالقرب من مخيمات المدنيين وسط معلومات تتحدث عن مقتل 4 مسلحين وإصابة آخرين في منطقة الشيخ بحر غربي المدينة".