كبير مستشاري الخارجية الإيرانية يلتقي نائبي خارجية تركيا وسوريا

العالم - إيران

وعلى هامش الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وتركيا وسوريا لحل مشاكل وعملية تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، وكذلك الاجتماع العشرين لكبار الخبراء بصيغة أستانا، التقى وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، الوفد التركي برئاسة بوراك أكتشابار نائب وزير خارجية تركيا، وبحثا آخر المستجدات في سوريا.

وبحث الجانبان، في هذا اللقاء، مستجدات العلاقات بين أنقرة ودمشق، وأكدا على ضرورة استمرار المفاوضات بين الجانبين لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما أشار الجانبان إلى ضرورة احترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي سوريا واستقلالها وأكدا ضرورة محاربة الإرهاب ومواصلة العملية السياسية لحل الأزمة.

كما التقى وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوفد السوري برئاسة أيمن سوسان نائب وزير الخارجية وبحثا آخر المستجدات.

وانطلقت اليوم في العاصمة الكازاخية أعمال الاجتماع الدولي العشرين حول سوريا بموجب صيغة أستانا.

ويشارك في الاجتماع وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان ووفود البلدان الضامنة لعملية أستانا "روسيا وإيران وتركيا"، حيث يترأس وفد روسيا الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ووفد إيران كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.

ويستغرق الاجتماع يومين ومن المنتظر أن يشارك في أعماله بصفة مراقبين ممثلو الأمم المتحدة والبلدان المجاورة لسورية وهي لبنان والعراق والأردن .

وفي السياق، عقدت صباح اليوم جلسة مباحثات رسمية بين وفد الجمهورية العربية السورية ووفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتم خلال اللقاء بحث التطورات الجارية في سورية والمنطقة والمواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماع أستانا العشرين. وكانت وجهات النظر متطابقة إزاء المواضيع مدار البحث.

وجدد أصغر خاجي دعم إيران لوحدة وسلامة الأراضي السورية ورفضها المطلق لأي عمل يمس بها والذي لن يؤدي إلا إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة.

من جانبه أكد سوسان وقوف سورية إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الحملة التي تتعرض لها، مجدداً الثقة بقدرتها على معالجة الأوضاع الراهنة وإفشال المخططات المعادية.

وأعرب سوسان عن تقدير سورية العالي لمواقف إيران الداعمة لها في مختلف المجالات.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التحديات الراهنة.

وأعلنت وزارة خارجية كازاخستان أن المناقشات في الاجتماع الحالي تشمل تغيرات الموقف الإقليمي حول سورية والوضع الإنساني فيها وجهود تسوية الأزمة ومسائل مكافحة الإرهاب وكذلك إعادة إعمار سورية وتوفير الظروف لعودة اللاجئين.

و يشهد اليوم الأول للاجتماع إجراء لقاءات ثنائية وثلاثية الأطراف بين الوفود المشاركة وتتواصل المشاورات في اليوم الثاني قبيل انعقاد الجلسة العامة للاجتماع التي يتلى فيها البيان الختامي وتليها مؤتمرات صحفية لرؤساء الوفود المشاركة.

وكان الاجتماع الأخير التاسع عشر ضمن صيغة أستانا انعقد في العاصمة الكازاخية يومي 22و 23 من تشرين الثاني عام 2022 ودعا في بيانه الختامي إلى الالتزام بسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها.