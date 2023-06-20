اختتام اجتماعات اليوم الأول لمباحثات أستانة حول سوريا بكازاخستان

العالم - اسيا والباسفيك

وانطلقت الاجتماعات في أحد فنادق أستانة، صباح الثلاثاء، بمباحثات تشاورية ثنائية وثلاثية ورباعية بين وفود الدول الـ4.

وفي هذا الإطار، أجرى الوفد التركي مباحثات ثنائية مع الوفدين الإيراني والروسي ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.

وشهدت النسخة الـ20 من اجتماعات أستانة، اليوم الثلاثاء، مباحثات لأول مرة حول "خريطة طريق" لتطبيع العلاقات السورية التركية.

ويشارك من الجانب التركي نائب وزير الخارجية بوراق أقتشابار، ومن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ومن الجانب الإيراني مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغري حاجي.

وأما الوفد السوري فيرأسه معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان.

واستغرق الاجتماع الذي شارك فيه نواب وزراء خارجية البلدان الـ4، قرابة ساعتين.

يشار إلى أن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا اجتمعوا بموسكو في 10 مايو/ أيار الماضي، وتقرر خلال الاجتماع إعداد خارطة طريق للنهوض بالعلاقات التركية السورية.