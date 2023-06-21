إسلامي: تركيب 100 كاميرا جديدة في محطة أصفهان غير صحيح

العالم - ايران

وقال إسلامي على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بشأن تصريحات أحد نواب مجلس الشورى الإسلامي بخصوص تركيب 100 كاميرا جديدة في محطة أصفهان ومخالفتها لقانون "العمل الاستراتيجي (لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني)قال: " هذا الموضوع لیس له أي أساس من الصحة. وليس لدينا محطة أصفهان نريد تركيب 100 كاميرا هناك".

وأكد أن منظمة الطاقة الذرية الإیرانیة ستعمل على أساس قانون "العمل الاستراتيجي (لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني) وفي التفاهمات التي تم التوصل إليها مع وكالة الطاقة الذرية الدولية في مارس من العام الماضي، تم نشر قضیة استمرارية تبادل ونقل المعرفة مع الوكالة ، والتي هي جزء من الضمانات ومتطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في شكل بيان ويتم تنسيق الإجراءات وتنفيذها في نفس الإطار.

وأضاف کما يتم تنفيذ إجراءات إيران في إطار الضمانات معتبرا قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء الحظر معيارا لعمل إيران في الأهداف الكمية والنوعية.