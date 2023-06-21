شاهد.. ضغط روسي ايراني علی تركيا بشأن سوريا

العالم - خاص بالعالم

وقال حردان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان روسيا وايران يطالبان تركيا بوضع خارطة طريق بشأن سحب قواتها تبدأ من نقطة عملية وهذا ما تطالب به سوريا.

وأوضح ان سوريا لاتطالب الان بانسحاب كامل للقوات التركية دفعة واحدة، انما تطالب من حيث المبدأ بجدولة الانسحاب وأخذ قرار تركي بهذا الامر والثاني اظهار نية جدية لدی تركيا بأنها تريد فعلاً مساعدة سوريا علی بسط سلطتها في اراضيها من خلال فتح طريق ام 4 وانتشار الجيش السوري والقوات الروسية في هذه المنطقة وابعاد المسلحين الی مسافة 10 كيلومتر عن الطريق وهذا الحد الأدنی مما يشكل بداية لخارطة الطريق لتطبيع العلاقات.

وشدد علی ان سوريا لاتقبل أي شئ دون ذلك ولايمكن لها القبول ببقاء الاحتلال التركي.

وأكد ان أنقرة بحاجة ماسة لتطبيع العلاقات مع سوريا بسبب التدهور الذي يشهده الاقتصاد التركي سقوط الليرة التركية وأزمة اللاجئين السوريين وبالتالي مدخل حل هذه المشاكل هو تصفير الازمات.

هذا وانطلقت اليوم في العاصمة الكازاخية أعمال الاجتماع الدولي العشرين حول سوريا بموجب صيغة أستانا.

ويشارك في الاجتماع وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان ووفود البلدان الضامنة لعملية أستانا “روسيا وإيران وتركيا” ، حيث يترأس وفد روسيا الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ووفد إيران كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.

ويستغرق الاجتماع يومين ومن المنتظر أن يشارك في أعماله بصفة مراقبين ممثلو الأمم المتحدة والبلدان المجاورة لسورية وهي لبنان والعراق والأردن.