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شاهد.. الجولان السوري يلجم المحتل

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

إضراب عام ويوم غضب أعلنت عنه الفعاليات الشعبية في الجولان السوري المحتل ردا على ممارسات سلطات الاحتلال التعسفية والإجرامية؛ واحتجاجا على إقامة الاحتلال الإسرائيلي مراوح الطاقة على أراضيهم.

العالم - خاص بالعالم

هذا التجمع اجبر سلطات الاحتلال على استقدام تعزيزات كبيرة وأغلق جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الحفاير المزمع إقامة التوربينات الهوائية عليها. واعتدت قوات الاحتلال على الاهالي بقنابل الغاز والرصاص المطاطي بكثافة باتجاه المحتجين العزل؛ ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة بينها خطيرة وحالات اختناق.

واصدرت قوات الاحتلال تعليمات بمنع وصول سيارات الإسعاف إلى نقاط التظاهر، لكن المتظاهرون يحاولون فتح منافذ لإخراج المصابين عبر السياج في ظل منع الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول.

وشددت الفعاليات الشعبية في الجولان السوري، على أن إجراءات الاحتلال التعسفية والإجرامية تزيد من التمسك بالقرار والموقف الثابت

ويؤكد الجولانيون أن إقامة التوربينات ستعيق زراعة الأرض من حولهم وستكون خطرا بيئيا؛ وسبق أن رفض القضاء الإسرائيلي التماس الأهالي ضد بناء التوربينات.

وأشادت وزارة الخارجية السورية بصمود السوريين القاطنين في الجولان. ودانت اعتداءات القوات الإسرائيلية على المواطنين السوريين؛ واعتبرتها امتداداً لسياسات الكيان الاسرائيلي العدوانية وجرائمه التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

بدورها عبرت حركة حماس عن تضامنها مع الشعب السوري في الجولان مؤكدة دعم نضالهم ضد الاحتلال وسياساته التهويدية العنصرية؛ واعتبرت ان هذه السياسات ومحاولات طمس الهوية العربية للأراضي المحتلة؛ ستنكسر أمام الإرادة الحرة لشعوب المنطقة التي لن تنسى أراضيها ومقدساتها، وستبقى على عهدها حتى دحر الاحتلال الصهيوني الفاشي.

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