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قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير "كمال جوري" في نابلس

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

فجّرت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير كمال جوري في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم- فلسطين

وحسب وكالة "فلسطين اليوم" يقع منزل عائلة الأسير جوري في الطابق الثاني من بناية سكنية في منطقة شارع تل وتبلغ مساحته 130 متراً مربعاً، ويؤوي خمسة أفراد.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت فجراً، منطقة شارع تل في نابلس، وحاصرت منزل الأسير كمال جوري، وقامت بتفجيره بعد ساعات، وسط اندلاع مواجهات في المكان.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 165 حالة اختناق نتيجة الغاز السام، نقلت إحداها إلى المستشفى، كما أصيب شاب بقنبلة غاز بالقدم.

وأخلت قوات الاحتلال منزلين في محيط منزل عائلة الأسير جوري، كما استهدفت مركبة إسعاف بقنبلة غاز بشكل مباشر ما الحق أضرارا مادية بها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جوري في الـ13 من فبراير الماضي.

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