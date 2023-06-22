الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية تدين ممارسات الاحتلال ضد أبناء الجولان السوري

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية اعتبرت الأمانة في بيان اليوم الخميس أن الاعتداءات الأخيرة على أهلنا في الجولان واعتقال عدد كبير منهم بينهم رجال دين واستخدام الرصاص ضد المظاهرات الرافضة للاحتلال وإجراءاته الغاشمة في فلسطين تؤكد أن مخططاته واحدة وعدوانه واحد، ما يوجب أن تكون مقاومتنا واحدة.

وحيت الأمانة انتفاضة أهلنا الصامدين في الجولان العربي السوري المحتل رفضا لمحاولات الاحتلال سرقه أراضيه الزراعية، وعبرت عن فخرها واعتزازها بمواقفهم الوطنية والقومية الراسخة وبنضالهم المشرف والمستمر ضد الاحتلال الغاشم ومخططاته الاستيطانية.

وأكدت الأمانة العامة أن الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الجولان العربي السوري المحتل تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولشرعه حقوق الإنسان ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت الأمانة العامة عن ثقتها بأن الاحتلال الاسرائيلي للجولان العربي السوري إلى زوال، وكل مشاريعه ومخططاته الاستيطانية غير الشرعية باطلة وتشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار الكيان الصهيوني الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان المحتل لاغيا وباطلا وليس له أي أثر قانوني.