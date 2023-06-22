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بالفيديو.. مقتل 31 شخصا بانفجار في مطعم بالصين

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

قتل 31 شخصا على الأقل بانفجار في مطعم بمدينة ينتشوان شمال غربي الصين.

العالم - أسيا و الباسفيك

وأفادت وكالة "شينخوا" الرسمية اليوم الخميس، نقلا عن لجنة الحزب الشيوعي في المنطقة، بأن "تسرب غاز نفطي مسال تسبب بانفجار في مطعم شواء".

وأضافت الوكالة أن 7 أشخاص يتلقون العلاج، أحدهم في "حالة حرجة"، بينما يعاني الباقون من حروق وخدوش.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" الرسمية، رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.

وقالت قناة "سي سي تي في"، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ "طالب ببذل أقصى الجهود لعلاج الجرحى وتعزيز مراقبة إجراءات السلامة والإدارة في القطاعات والمجالات الرئيسية لحماية حياة الناس وممتلكاتهم".

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