الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
١٠:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

في لقاء أمير عبداللهيان مع الشيخ زايد

الرئيس رئيسي يوجه دعوة الى رئيس دولة الإمارات لزيارة إيران

الرئيس رئيسي يوجه دعوة الى رئيس دولة الإمارات لزيارة إيران
الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

 في أول زيارة له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وقدم دعوة رئيس الجمهورية للشيخ زايد لزيارة إيران.

العالم - ايران

وتم في اللقاء مناقشة مختلف قضايا العلاقات الثنائية في أبعادها السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والقنصلية.

وفي الوقت الذي أعرب فيه الطرفان عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين ، اتفق الطرفان على التنسيق والتخطيط والعمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي ، خاصة في المجالين التجاري والاقتصادي.

كما اتفق الجانبان على استخدام المبادرات لتعزيز التعاون الإقليمي في إطار المصالح المشتركة لدول المنطقة.

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه شكر ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدعوة رئيس الجمهورية معلنا عن استعداده لزيارة إيران، كما نقل دعوته إلى الرئيس الايراني للسفر إلى دولة الإمارات.

روابط ذات صلة

امير عبداللهيان يصل الى ابوظبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو تعلن رفضها حضور ماكرون في قمة ’بريكس’

مجلس الشعب السوري: محاولات الاحتلال السطو على أراضي الجولان انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية

استشهاد قيادي بالمقاومة ونجله بحادث إطلاق نار في جباليا

في لقاء أمير عبداللهيان مع الشيخ زايد الرئيس رئيسي يوجه دعوة الى رئيس دولة الإمارات لزيارة إيران

باقري : ان السلام والاستقرار المستدامين يكمنان في تنمية وتقدم بلدان المنطقة

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للمسلحين بريف حماة