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القبض على 15 إرهابياً في ثلاث محافظات عراقية

القبض على 15 إرهابياً في ثلاث محافظات عراقية
الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الخميس، القبض على 15 إرهابياً في الانبار وصلاح الدين ونينوى.

العالم - العراق

وذكر بيان للاستخبارات ان "المديرية، تواصل عملياتها النوعية والاستباقية لتجفيف منابع الارهاب والقصاص منهم، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق السابعة والعاشرة والخامسة عشر والسادسة عشر والحادي والعشرين التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للارض، تم نصب كمائن محكمة في ناحية البعاج ومنطقتي الرشاد والعيثة وسيطرتي الشهيد سبهان وجباب" حسبما افادت وكالة "المطلع".

واضاف، ان "العملية اسفرت عن القاء القبض على 15 إرهابياً مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب في قضاء ربيعة والكرمة والقائم والشرقاط والموصل"، مؤكدا "تسليمهم الى جهات الطلب أصولياً".

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