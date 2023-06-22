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مخبر: استراتيجية اعداء ايران تحولت من التهديد العسكري الى الحرب الاقتصادية

مخبر: استراتيجية اعداء ايران تحولت من التهديد العسكري الى الحرب الاقتصادية
الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية محمد مخبر ان استراتيجية اعداء ايران تغيرت من التهديد العسكري نحو الحرب الاقتصادية، لكن الحكومة الايرانية الحالية نجحت في حل مشاكل البلاد باتباعها نهجا جهاديا في حل المعضلات.

العالم- ايران

وقال مخبر في اجتماع مع مندوبي الفرق الجهادية ( مجموعات من المتطوعين يشاركون في المشاريع التنموية في المناطق النائية والمحرومة) في المحافظات الايرانية، اليوم الخميس، ان لا سبيل لحل المشاكل المعيشية للمواطنين وتحقيق شعار العام ( الشعار الذي اختاره سماحة قائد الثورة الاسلامية للعام الايراني الجديد، وهو كبح التضخم ونمو الانتاج ) الا عبر اشراك الشعب في الحل ومساعدة الفرق الجهادية.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية ان الاوضاع الراهنة تتطلب مزيدا من مساهمة الفرق الجهادية في تقديم الدعم للحكومة وقال" ان الحكومة بحاجة لدعم الفرق الجهادية لتحقيق اهدافها ، وفي المقابل فان الحكومة ايضا لن تدخر جهدا في دعم وحماية النشطاء الجهاديين في البلاد".

كما شدد مخبر على ضرورة اتباع استراتيجية الشعبوية الاقتصادية كسبيل لتجاوز المشاكل وتطبيق هذه الاستراتيجية.

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مخبر: استراتيجية اعداء ايران تحولت من التهديد العسكري الى الحرب الاقتصادية

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