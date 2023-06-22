هنية لقناة العالم: زيارتي لطهران لها انعكاسات مهمة على فلسطين

العالم- ايران

وفيما يلي نص المقابلة:

بسم الله الرحمن الرحيم

تنطوي هذه الزيارة على الابعاد مهمة خاصة في ظل المتغيرات المحلية على الصعيد الوطني الفلسطيني وايضا المتغيرات على صعيد الكيان الصهيوني والمتغيرات الاقليمية والمتغيرات الدولية كل هذه المتغيرات اعطت لهذه الزيارة بعدا عمليا وايضا بعدا استراتيجيا انطلاقا من قراءة عميقة وايضا رؤية مشتركة ظهرت من خلال كل اللقاءات التي اجريناها مع اركان الجمهورية الاسلامية وفي مقدمتهم سماحة قائد الثورة الاسلامية وسيادة رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي وكل هذه الابعاد كانت حاضرة وانعكاساتها على القضية انعكاساتها على المقاومة انعكاساتها على جبهة المقاومة ايضا المحيطة بفلسطين انعكاساتها على هذا النظام العالمي الذي يتشكل في ضوء المتغيرات الكبيرة جدا لا شك بان هذه الزيارة وان كانت تأتي في سياقها الطبيعي نحن على علاقة قوية مع اخواننا في الجمهورية الاسلامية وكلما تتاح الفرصة.

يتبع..