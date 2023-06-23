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عوائل شهداء الاغتيالات تطالب المسؤولين الاوروبيين بتسليم زعماء عصابة المنافقين

عوائل شهداء الاغتيالات تطالب المسؤولين الاوروبيين بتسليم زعماء عصابة المنافقين
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

اصدرت عوائل شهداء الاغتيالات في ايران بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لحوادث الاغتيالات في الثلاثين من حزيران عام 1981 وبدء مسلسل الاغتيالات من قبل عصابة المنافقين العميلة .

العالم - ايران

واشارت عوائل الشهداء في البيان الى أن ذكرى هذا العام تزامنت مع احداث تبعث على الارتياح وهي منع التجمع السنوي للمنافقين وحماتهم الغربيين في باريس من قبل الشرطة الفرنسية ، اضافة الى اقتحام الشرطة الالبانية لمقر المنافقين في تيرانا بسبب اعمالهم التخريبية وخروقاتهم للقانون في البانيا ، واشتباكهم مع الشرطة الامر الذي كشف الطبيعة الوحشية لهذه العصابة.

واعربت عوائل شهداء الاغتيالات في بيانها عن تقديرها للدور المؤثر لسياسات الحكومة الايرانية في المواقف الغربية ضد عصابة المنافقين الارهابية.

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