عوائل شهداء الاغتيالات تطالب المسؤولين الاوروبيين بتسليم زعماء عصابة المنافقين

العالم - ايران

واشارت عوائل الشهداء في البيان الى أن ذكرى هذا العام تزامنت مع احداث تبعث على الارتياح وهي منع التجمع السنوي للمنافقين وحماتهم الغربيين في باريس من قبل الشرطة الفرنسية ، اضافة الى اقتحام الشرطة الالبانية لمقر المنافقين في تيرانا بسبب اعمالهم التخريبية وخروقاتهم للقانون في البانيا ، واشتباكهم مع الشرطة الامر الذي كشف الطبيعة الوحشية لهذه العصابة.

واعربت عوائل شهداء الاغتيالات في بيانها عن تقديرها للدور المؤثر لسياسات الحكومة الايرانية في المواقف الغربية ضد عصابة المنافقين الارهابية.