السفير الإيراني الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية باكستان

العالم- ايران

والتقى السفير رضا أميري مقدم بوزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري مساء اليوم الجمعة وقدم له نسخة من أوراق اعتماده.

وأعرب زرداري، عن ثقته في أن السفير الإيراني الجديد سيلعب دورا إداريا في المساعدة على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين إيران وباكستان في مختلف المجالات، متمنيا له التوفيق في مهمته الدبلوماسية في باكستان.

واشار زرداري الى الاجتماع الأخير لقادة إيران وباكستان عند النقطة الحدودية المشتركة لافتتاح السوق الحدودي المشترك ومشروع نقل الكهرباء بولان - غبد، وأضاف أن إسلام آباد عازمة على تطوير علاقات مستقرة مع طهران، لا سيما في المجالات التجارية الاقتصادية.

كما أشار وزير خارجية باكستان إلى عقد الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين في طهران وأعرب عن ثقته في أنه في ضوء الاتفاقات التي تم التوصل إليها، ستوفر الظروف المواتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران وباكستان.

بدوره نقل السفير الإيراني تحيات وزير الخارجية الإيراني الحارة لنظيره الباكستاني، وقال أن العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان نمت بشكل ملحوظ ، وأن المسؤولين رفيعي المستوى في البلدين الجارين لديهما تصميم مشترك على تعزيز هذه العلاقات، وخاصة لزيادة حجم التجارة.

ووصل رضا أميري مقدم، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في7يونيو إلى إسلام آباد، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية وتعميق العلاقات السياسية بين البلدين الجارين.

أميري مقدم من مواليد 1961 حاصل على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية وكان أستاذا في جامعة طهران، وتولى منصب المدير العام للشؤون العربية والأفريقية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.