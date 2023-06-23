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قائد قوات الطوارئ في السعودية يوجه رسالة تحذير لمن يحاول تسييس أو الاخلال بأمن الحج

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

رد قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن السعودية اللواء ركن محمد العمري على سؤال " ماذا لو حصل تسييس أثناء مهمة الحج".

العالم _ السعودية

وقال العمري : " أولا نتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن على مستوى واحد ونشيلهم على كفوف الراحة ولكن متى ما تيقن أو توفرت معلومات عن من يريد الإخلال بالحج ثق تماما أن رئاسة أمن الدولة له بالمرصاد ".

واختتم مؤكداً أن " أمن الحج خط أحمر ولن نرضى الوصول إليه بل قبل الوصول إليه ".

فيما أكد العمري أنه يجب على الحجاج التعاون وعدم اصطحاب الأمتعة وافتراش الطرق أو الجلوس بها لأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة ، مشيراً إلى أن قوات أمن الدولة متواجدة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة إضافة الى أن كافة المواقع مجهزة بقوات خاصة للمحافظة على الأمن العام.

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شاهد بالفيديو... قائد قوات الطوارئ في السعودية يوجه رسالة تحذير لمن يحاول تسييس أو الاخلال بأمن الحج

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