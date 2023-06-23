الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
٠٨:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

زاخاروفا ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي

زاخاروفا ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن موسكو سترد على معاقبة الاتحاد الأوروبي للصحفيين الروس، والرد سيطال صحفيي الاتحاد الأوروبي والمسؤولين في بروكسل.

العالم-اوروبا

وكتبت في قناتها على تليغرام "سيتم الرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الصحفيين الروس. والرد سيطال صحفيي الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار في بروكسل".

في وقت سابق، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات، الاقتصادية والشخصية بالإضافة لاعتماد آليات لمكافحة الالتفاف على العقوبات ضد روسيا، والتي سيتم تطبيقها "عند الضرورة الملحة" ضد بلدان أخرى.

كذلك قرر الاتحاد الأوروبي توسيع حظر البث الإعلامي بحق خمس وسائل إعلام روسية وهي:

قناة "آر تي بلقان" وقناة "اورينتال ريفيو" ومجلة انترنت "تسارغراد" وموقع نوفويه فوستوتشنويه اوبرازوفانيه، وقناة "كاتيخون". مع ذلك، لا يُحظر على الصحفيين العاملين في هذه المؤسسات الإعلامية العمل في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت روسيا الاتحادية في أكثر من مناسبة أنها ستتغلب على ضغوط العقوبات التي يمارسها الغرب على روسيا منذ عدة سنوات. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر للشجاعة لدرجة الاعتراف بفشل العقوبات ضد الاتحاد الروسي.

في الدول الغربية نفسها، تتردد آراء الخبراء بشكل متزايد ومفادها أن العقوبات ضد روسيا عقيمة.

روابط ذات صلة

زاخاروفا: سنرد على قيام ألمانيا مجددا بحجب حسابات وسائل إعلام روسية

روسيا تنتقد مؤتمر المانحين في بروكسل من أجل سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زاخاروفا ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي

واشنطن: نأمل ببقاء قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة

شاهد بالفيديو... قائد قوات الطوارئ في السعودية يوجه رسالة تحذير لمن يحاول تسييس أو الاخلال بأمن الحج

فصائل المقاومة: تدنيس المستوطنين للمساجد تسعير للحرب الدينية

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. السودان وتأجيل محادثات جدة واستمرار الاشتباكات.. الواقع الميداني في ظل الهجوم الأوكراني المضاد

الخارجية الإيرانية تعلق على إهانة الصهاينة للقرآن الكريم