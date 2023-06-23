الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
١٠:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بوليتيكو تكشف...

واشنطن لم تقرر بعد إرسال قنابل عنقودية للقوات المسلحة الأوكرانية

واشنطن لم تقرر بعد إرسال قنابل عنقودية للقوات المسلحة الأوكرانية
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لم تتخذ القرار بخصوص إرسال قنابل عنقودية لأوكرانيا، وقال "لا جديد، لم تتخذ حكومة الولايات المتحدة أي قرار بشأن توفيرها من عدمه".

العالم-الامريكيتان

يشار إلى أنه يوم الخميس الفائت، قالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، لورا كوبر، إن الذخائر العنقودية يُمكن أن تؤثر على الوضع في ساحة المعركة وستكون مفيدة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخاصة في القتال "ضد المواقع الروسية المحصّنة".

وأشارت كوبر إلى وجود عاملين اثنين يؤثران في القرار النهائي بشأن توريد هذه القنابل: القيود المفروضة على نقل الذخيرة ذات الصلة التي فرضها الكونغرس الأمريكي، وكذلك رد الفعل المُحتمل لحلفاء الولايات المتحدة وأوكرانيا، الذين وقّعوا اتفاقية حظر إنتاج واستخدام ونقل مثل هذه الذخيرة.

روابط ذات صلة

خفايا حرب اوكرانيا.. من يقود قوات كييف؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوليتيكو تكشف... واشنطن لم تقرر بعد إرسال قنابل عنقودية للقوات المسلحة الأوكرانية

ضابط مخابرات أمريكي: زيلينسكي يحاول استرضاء أسياده في الناتو

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد

متطرفون يذبحون 8 مزارعين ويخطفون 10 في نيجيريا

زاخاروفا ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي

واشنطن: نأمل ببقاء قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة