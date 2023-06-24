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هل بدات بداية نهاية الدولار؟

هل بدات بداية نهاية الدولار؟
السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

العقوبات الغربية على روسيا تثير مخاوف في السوق والأوساط الأكاديمية بخصوص تعديل النظام المالي العالمي

غيتا غوبيناث النائبة الأولى لمدير عام صندوق النقد الدولي: العقوبات قد تضعف تدريجيا دور الدولار الأميركي في العالم

الخبير الاقتصادي الأمريكي جيفري دي ساكس: أمريكا ستفقد سلاحها الأساسي للضغط، والذي استخدمته دائما لابتزاز دول العالم

كينيث روغوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد : هيمنة الدولار قد تنتهي في غضون 20 عاما، والسبب أن "تسليح الدولار" سيحفز تسريع الحلول البديلة من قبل الدول الأخرى

الصين والبرازيل تتفقان على إمكانية تسوية التجارة الثنائية المستقبلية باليوان أو الريال البرازيلي

المركزي العراقي : نخطط للسماح بتسوية الواردات من الصين باليوان

اعلنت السعودية في منتدى دافوس الاقتصادي في يناير من هذا العام، أنها مفتوحة لتسوية التجارة بغير الدولار

بيان الخارجية الهندية: الهند وماليزيا اتفقتا على استخدام الروبية في التسويات التجارية

تركيا والبنك المركزي الاماراتي توقعان اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 64 مليار ليرة و18 مليار درهم لتعزيز التجارة الثنائية

هل بدات نهاية الدولار ؟

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