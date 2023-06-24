65 جامعة ايرانية على قائمة افضل الجامعات الاسيوية

العالم - ايران

وبحسب هذا التقرير، فقد حلت "جامعة شريف الصناعية الايرانية" بالمركز الاول على الصعيد المحلي، والـ 64 اسيويا.

ويشير هذا التقرير ايضا، ان مركزين ايرانيين اخريين صّنفا تحت عنوان "مراسل"، لكونها سلّما البيانات الخاصة بهما الى معهد "تايمز" لغرض المشاركة في تصنيف العام 2023، لكنهما لم يحرزا النقاط اللازمة للحصول على مدارج علمية في الصعيد الاسيوي.

وتجدر الاشارة ايضا، الى ان وفق التعديل السابق لتصنيف مراكز التعليم العالي في قارة اسيا، كان قد ادرج 58 جامعة ايرانية فقط، ضمن افضل الجامعات على مستوى القارة.