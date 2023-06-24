تقديم أكثر من 230 الف خدمة صحية وعلاجية للحجاج الايرانيين في الديار المقدسة

العالم - ايران

وقال المسؤول: لقد تم خلال هذه الفترة تقديم 12 الف و716 خدمة سريرية للحجاج بينها اجراء التحاليل الطبية وغيرها، وتقديم 36 الف و815 خدمة تمريض شملت تخطيط القلب وضغط الدم ومرض السكري والتضميد وغيرها في المراكز الايرانية في هاتين المدينتين المقدستين.

وأضاف قائلا: ان عدد الوصفات العلاجية والصيدلية التي قدمت للحجاج بلغت 120 الفا و771 وصفة، فيما بلغت حالات نقل المرضى الى المراكز الصحية 2133 حالة، ويرقد حاليا 35 زائرا ايرانيا في مستشفى الهلال الأحمر الايراني و18 اخرين في مستشفيات السعودية.

ونصح " مرعشي " الحجاج الايرانيين بإرتداء الملابس البيضاء للحيلولة دون الاصابة بضربة الشمس نظرا لحرارة الجو الكبيرة في السعودية، وعدم الخروج من الفنادق في النهار والتوجه الى الزيارة في الليل لتحسن حالة الجو.

كما دعا رئيس المركز الصحي لمنظمة الحج والزيارة التابع للهلال الأحمر الحجاج الايرانيين الى شرب الماء بكثرة كي لاتواجه اجسادهم قلة الماء وتفادي مشاكل حرارة الجو.