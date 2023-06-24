شاهد.. دعوة الحجاج السودانيين في مكة المكرمة

الحاج كمال أدم كباشي وهو موظف حكومي من دارفور الذي دمر منزله اثر القصف العنيف يعرب عن قلقه تجاه عائلته في الوقت الذي تحرق نيران الحرب الاخضر و اليابس.

رحلة محفوفة بالمخاطر خاضها معظم الحجاج السودانيين لاداء فريضة الحج بعد توقف مطار الخرطوم عن العمل من بينهم كباشي الذي قطع مسافة تبلغ الفي كيلومتر عبر البر ليصل إلى مرفأ بورتسودان في الشرق، ليستقل باخرة نحو مدينة جدة في غرب السعودية، التي تشهد مفاوضات بين طرفي النزاع في السودان برعاية سعودية أميركية، والتي لم يكتب لها النجاح حتى هذه اللحظة حيث فشلت أكثر من هدنة بين الطرفين في وضع حد للقتال العنيف.

المأساة التي يمر بها السودان لم تغب عن ذهن هذه الحاجة السودانية رغم الراحة النفسية والطمأنينة التي تشعر بها في مكة المكرمة.

ويعيش السودان ازمة غير مسبوقة جراء المواجهات العنيفة حيث بلغ عدد النازحين من مناطق الصراع نحو مليوني شخص، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كما أحصت المنظمة الدولية للهجرة نحو ستمئة ألف شخص فرّوا إلى الدول المجاورة.

