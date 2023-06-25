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سوريا.. إرهابيون يستهدفون اللاذقية وحماة بواسطة الدرونات

سوريا.. إرهابيون يستهدفون اللاذقية وحماة بواسطة الدرونات
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال أوليغ غورينوف نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، إن تنظيم "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابيين، قاما برمي ست عبوات ناسفة بطائرات مسيرة على مناطق في اللاذقية وحماة وأشار غورينوف إلى أن ذلك تسبب بمقتل مواطن وإصابة طفل بجروح.

العالم - سوريا

وأضاف في موجز صحفي: "في 23 يونيو، قام مسلحون من الجماعتين الإرهابيتين جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني، باستخدام طائرات بدون طيار لإلقاء ست عبوات ناسفة على مناطق القرداحة ودير شميل وتل سحلب في محافظتي اللاذقية وحماة".

وشدد غورينوف على استمرار الانتهاكات المنهجية والمتركزة والفظة لبروتوكولات منع المواجهة والمذكرة الثنائية لسلامة الطيران في سوريا من قبل ما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة.

في وقت سابق ذكر مصدر أمني سوري، لـ "سانا" أن قذيفتين أطلقتهما طائرة مسيرة سقطت إحداهما في أراض زراعية بجانب مستوصف القرداحة، ما أدى إلى استشهاد المهندس محمد هاني سلطانة 25 عاما، وإصابة مواطن آخر بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية طفيفة بأحد المباني.

وفي حماة ذكر مراسل "سانا" أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب، اعتدت بطائرة مسيرة أطلقت عدة قذائف على بلدة دير شميل بريف حماة، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح متوسطة ووقوع أضرار مادية.

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