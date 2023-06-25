شاهد..مغادرة قائد فاغنر وبعض قواته مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف

العالم - روسيا

وفي السياق ، أكد فاسيلي غولوبوف ، الحاكم المحلي في روسيا، مغادرة جنود مجموعة فاغنر من روستوف.

وكتب غولوبوف على شبكة Telegram في وقت مبكر من صباح الأحد: "غادر عمود من فاغنر روستوف ويتجه إلى معسكراته الميدانية".

وسط احتفالات عمت المنطقة، بدأت قوات "فاغنر" الانسحاب من مقر القيادة العسكرية في مدينة روستوف في جنوب غربي روسيا بعدما سيطروا عليه، صباح أمس، إثر إعلان قائدهم تمردًا مسلحًا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مسلحين من "فاغنر" وهم يغادرون على متن حافلات صغيرة، لكن الدبابات التي احتلوا بواسطتها المقر كانت لا تزال في مكانها ولم يسحبوها في الحال.

وأظهرت لقطات أخرى، احتفالات تعم مدينة روستوف مع انسحاب قوات فاغنر من المنطقة.