الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

لحظة بلحظة..

شاهد..مغادرة قائد فاغنر وبعض قواته مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

ظهر رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، وهو يغادر مع عدد من قواته مقر الإدارة العسكرية للمنطقة الجنوبية في مدينة روستوف على نهر الدون.

العالم - روسيا

وفي السياق ، أكد فاسيلي غولوبوف ، الحاكم المحلي في روسيا، مغادرة جنود مجموعة فاغنر من روستوف.

وكتب غولوبوف على شبكة Telegram في وقت مبكر من صباح الأحد: "غادر عمود من فاغنر روستوف ويتجه إلى معسكراته الميدانية".

وسط احتفالات عمت المنطقة، بدأت قوات "فاغنر" الانسحاب من مقر القيادة العسكرية في مدينة روستوف في جنوب غربي روسيا بعدما سيطروا عليه، صباح أمس، إثر إعلان قائدهم تمردًا مسلحًا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مسلحين من "فاغنر" وهم يغادرون على متن حافلات صغيرة، لكن الدبابات التي احتلوا بواسطتها المقر كانت لا تزال في مكانها ولم يسحبوها في الحال.

وأظهرت لقطات أخرى، احتفالات تعم مدينة روستوف مع انسحاب قوات فاغنر من المنطقة.

روابط ذات صلة

الكرملين يعلن عن مصير 'قائد فاغنر'

 بريغوجين يعلن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو..نغادر في الاتجاه المعاكس

قائد فاغنر يتوعد بالانتقام من الجيش الروسي وموسكو تحث مقاتليه بالعصيان + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لحظة بلحظة.. شاهد..مغادرة قائد فاغنر وبعض قواته مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف

سوريا.. إرهابيون يستهدفون اللاذقية وحماة بواسطة الدرونات

مخاطر صحية غير متوقعة لارتداء أقنعة العين المساعدة على النوم

الكرملين يعلن عن مصير 'قائد فاغنر'

إعلام أوكرانيا: 'إنذار جوي'.. انفجارات عدة تهز مدينة زابوروجيا

برنامج مع الحدث.. تداعيات تمرد "فاغنر" على الوضع في روسيا