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"أنت المراسل"

شاهد.. مناظر خلابة لأقدم أشجار في العالم

شاهد.. مناظر خلابة لأقدم أشجار في العالم
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

أقدم الأشجار التي تم التعرف عليها على وجه الأرض أخذت بنسبة صغيرة جدا من الأشجار بالعالم في حين أن الأرض موطن لأكثر من 3 تريليونات شجرة.

العالم - أنت المراسل

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"أنت المراسل" شاهد.. مناظر خلابة لأقدم أشجار في العالم

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