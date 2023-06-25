رئيسي: نهج الحكومة الحالية إعادة التوازن للسياسة الخارجية

العالم- ايران

وأشار الى لقاء قائد الثورة الاسلامية مع سفراء ايران ورؤساء البعثات السياسية في الدول والمنظمات الدولية وتوجيهاته القيمة التي ادلى بها لهم وقال: ان سماحته أوضح في هذا اللقاء مبادئ العزة والحكمة والمصلحة بشكل دقيق، لذا ما نتوقعه من السفراء هو تطبيق توجيهات سماحته بشكل كامل.

وخاطب رئيس الجمهورية سفراء ايران في فنلندا وبلغاريا والكويت وارمينيا وتركيا وموريتانيا وقرغيزيا وبوليفيا واستراليا والفلبين والسويد قائلا: ان امكانات ايران متنوعة وتكمل كل واحدة منها الاخرى في الكثير من دول العالم بما فيها الدول التي ستقيمون فيها، لذا عليكم بذل الجهود لاستخدام هذه الامكانيات في اطار تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة مع هذه الدول.

وشدد رئيسي على ضرورة أن يتم استخدام امكانيات المنظمات والاتحادات الاقليمية التي تنتمي لها الجمهورية الاسلامية الايرانية بصورة مشتركة لتطوير التعاون الثنائي.

بدورهم قدم السفراء في هذا اللقاء توضيحاتهم بخصوص الامكانيات الموجودة في الدول التي يتوجهون اليها، وشرحوا برامجهم العملياتية لرفع مستوى العلاقات بين طهران والدول المذكورة.