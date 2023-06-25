محاولات تهويدية لسرقة حوش الشهابي بالقرب من مسجد الاقصی

العالم - مراسلون

يقع حوش الشهابي بالقرب من باب الحديد أحد أبواب المسجد الاقصى المبارك من الجهة الغربية وفي أنحاء الحوش نصب الاحتلال كاميرات المراقبة والمتاريس الحديدية ويؤدي المستوطنين طقوسا تلمودية في ساحة تابعة له وتسكنه عدة عائلات مقدسية.

وقال المختص في شؤون القدس فتحي الجعبري:"انهم يدعون ان حائط البراق الواقع أسفل أو غرب مسجد الاقصی، امتداداً له ويسمونه بحائط البراق الصغير، لکنها کلها اقاويل وأکاذيب لاتمت للحقيقة بصلة، لکنهم يبحثون عن تهويد البلدة القديمة بما اوتوا من قوة، بالتزوير، بالسيطرة بالاستيلاء ومع کل هذا فإننا صامدون بإذن الله تعالی".

ويعاني الحوش اليوم من أثار القدم والتصدعات نتيجة حفريات الاحتلال أسفلة ويسعى الصهاينه الى تهويده نظراً لأهميته باعتباره الجزء الغربي من جدار المسجد الاقصى المبارك وتحويله الى ما يسمونه هم، بحائط المبكى الصغير.

وقال عضو هيئة العمل الوطني بالقدس، أحمد جلاجل لقناة العالم:"هذا المکان وقف اسلامي، تحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي بکافة الطرق والوسائل الی تحويل المسجد الاقصی المبارک الی کنس وهذا يتطلب الوقوف وقفة جادة تجاه هذه المخططات التهويدية الاحتلالية".

وتبلغ مساحة الحوش نحو الفي متر مربع ويحتوي على عدد كبير من الغرف وعدد من الساحات والممرات.

ويصرخ المستوطنون لدی هذا الحائط لطلب السکينة من مکان سرق من خلالهم بقوة السلاح، لکن المحراب الملاصق للحائط لايزال صامداً ليؤکد ان هذا الحوش، حوش شهابي وهو وقف اسلامي مهما فعل الغرباء.