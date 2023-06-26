شويغو يتفقد الخطوط الأمامية الاوكرانية.. والغرب يتعجل بانقاذ كييف عسكرياً

مشاهد نشرتها وزارة الدفاع الروسية اظهرت شويغو، الذي كان هدفا لانتقادات لاذعة جدا من جانب بريغوجين، يقوم بجولة في مروحية لتفقد المواقع الروسية في منطقة العمليات بأوكرانيا ومركز القيادة ويتطلع على خرائط، اضافة الى اجتماعه مع مسؤولي إحدى الوحدات.

وبحسب الوزارة فقد وجه شويغو خلال الاجتماع بإيلاء اهتمام خاص لتنظيم الدعم الشامل للقوات الروسية، كما شدد على الفاعلية الكبيرة لرصد وتدمير أسلحة قوات كييف.

خطوة شويغو تأتي في وقت يخوض الروس معارك شرسة مع القوات الاوكرانية التي تشن هجوما مضادا في الشرق.

القوات الروسية نشرت فيديو قالت انه لاستسلام جماعي لجنود أوكرانيين اثناء مداهمة قوة إنزال روسية خنادقهم في دونيتسك، كما تحدثت عن صد هجمات لقوات كييف قرب باخموت وقالت انها هاجمت ثلاث مجموعات هجومية أوكرانية هناك ودمرت مدرعة اميركية تابعة لهم ما اسفر عن مقتل طاقمها.

اوكرانيا من جهتها اعلنت أن قواتها تتحرك نحو باخموت، مؤكدة انها تقدمت مئات الامتار شمالي وجنوبي المدينة في حين قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن الجيش استعاد حوالي مئة وثلاثين كيلومترا مربعا من القوات الروسية على طول خط الجبهة الجنوبي، منذ بدء الهجوم المضاد قبل اكثر من اسبوعين، بعدما كان الرئيس فولودمير زيلينسكي رأى ان هذا الهجوم كان أبطأ مما هو مرغوب فيه.

وفيما يطالب زيلينسكي الغرب بمزيد من الدعم وبأسلحة بعيدة المدى لتلبية احتياجات قواته في هجومها ضد القوات الروسية، اعلنت استراليا عن حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة نحو ثلاثة وسبعين مليون دولار تشمل عربات قتالية ومدرعات وقذائف مدفعية. فيما اكد الاتحاد موافقته على زيادة دعمه العسكري لأوكرانيا بقيمة تقارب اربعة مليارات دولار.