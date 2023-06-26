نتنياهو: لدينا مصلحة باستمرار عمل السلطة الفلسطينية ولن نسمح بانهيارها

العالم - فلسطين

وجاءت أقوال نتنياهو خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، يوم الثلاثاء الماضي، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” اليوم، الإثنين.

وبحسب “كان”، فإن أقوال نتنياهو جاءت ردا على أسئلة أعضاء لجنة الخارجية والأمن حول العلاقات بين الإحتلال والسلطة الفلسطينية.

ونقلت “كان” عن نتنياهو قوله “إننا نستعد لليوم الذي يلي أبو مازن. ونحن بحاجة إلى السلطة الفلسطينية. ولا يمكننا (السماح) أن تنهار. ولا نريد أن تنهار. ونحن مستعدون لمساعدتها من الناحية الاقتصادية”، بحسب ادعائه.

وأضاف نتنياهو أن “لدينا مصلحة بأن تستمر السلطة الفلسطينية بالعمل. وفي النواحي التي تنجح بالعمل فيها فإنها تنفذ العمل لمصلحتنا. ولا توجد لدينا مصلحة بسقوطها”.

ورفض نتنياهو بشدة قيام دولة فلسطينية مستقلة، وقال إنه “ينبغي قطع تطلعاتهم لدولة، وفق “عرب 48″.”.