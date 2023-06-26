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مكتب الرئاسة الايرانية يعلن عن محادثات رئيسي مع بوتين وباشينيان

مكتب الرئاسة الايرانية يعلن عن محادثات رئيسي مع بوتين وباشينيان
الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد مدير مكتب رئاسة الجمهورية الاسلامية للشؤون السياسية محمد جمشيدي اليوم الاثنين، عن محادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي، وكذلك بين رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان والرئيس الايراني.

العالم - ايران

وكتب جمشيدي في صفحته " ناقش آية الله رئيسي في محادثتين منفصلتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسي الوزراء الارميني نيكول باشينيان، العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في القوقاز ".

واضاف" رحب الدكتور رئيسي بمفاوضات السلام ، واعتبر أي تغيير جيوسياسي في المنطقة والتواجد العسكري الاجنبي ، بأنه يضر بأمن القوقاز.

وختم جمشيدي: شرح الرئيس الروسي التمرد العسكري الاخير مؤكدا ان هذه الحادثة لم تستطع النيل من السيادة الوطنية الروسية ، كما اكد رئيس الجمهورية الاسلامية على دعم ايران للسيادة الوطنية في روسيا.

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مكتب الرئاسة الايرانية يعلن عن محادثات رئيسي مع بوتين وباشينيان

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