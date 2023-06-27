قيس سعيد يحث التونسيين على التخلي عن الدعم الأجنبي والتعويل على الذات

العالم - تونس

وقال سعيد أمس الاثنين: "إمكانياتنا كبيرة وإرادتنا أكبر في رفع كل التحديات، وبسواعدنا وبثرواتنا البشرية يمكن أن نبني مستقبلا دون أن يمن علينا أحد من الخارج ما لا يرتضيه شعبنا ويرتهن إرادتنا واستقلالنا".

وأكد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، على ضرورة تحمل كل من يتولى مسؤولية داخل الدولة واجبه المقدس تجاه الوطن والشعب، مشيرا إلى أن عدد غير قليل يعمل إما متوجسا من اتخاذ أي قرار، وإما أنه يسعى إلى تعطيل تنفيذ أي قرار.

وشدد سعيد على أن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، خاصة أن المشاريع موجودة وأموالها مرصودة.

ولفت إلى أن كل مسؤول في الإدارة إما أن يخدم المرفق العمومي الذي هو مؤتمن عليه، وإما يترك المسؤولية لمن يشعر بالمسؤولية تجاه الوطن والشعب.