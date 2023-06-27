الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
٠٩:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قيس سعيد يحث التونسيين على التخلي عن الدعم الأجنبي والتعويل على الذات

قيس سعيد يحث التونسيين على التخلي عن الدعم الأجنبي والتعويل على الذات
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

حث الرئيس التونسي قيس سعيد مواطنيه على العمل وخلق الثروة والتعويل على الذات لبناء مستقبل أفضل.

العالم - تونس

وقال سعيد أمس الاثنين: "إمكانياتنا كبيرة وإرادتنا أكبر في رفع كل التحديات، وبسواعدنا وبثرواتنا البشرية يمكن أن نبني مستقبلا دون أن يمن علينا أحد من الخارج ما لا يرتضيه شعبنا ويرتهن إرادتنا واستقلالنا".

وأكد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، على ضرورة تحمل كل من يتولى مسؤولية داخل الدولة واجبه المقدس تجاه الوطن والشعب، مشيرا إلى أن عدد غير قليل يعمل إما متوجسا من اتخاذ أي قرار، وإما أنه يسعى إلى تعطيل تنفيذ أي قرار.

وشدد سعيد على أن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، خاصة أن المشاريع موجودة وأموالها مرصودة.

ولفت إلى أن كل مسؤول في الإدارة إما أن يخدم المرفق العمومي الذي هو مؤتمن عليه، وإما يترك المسؤولية لمن يشعر بالمسؤولية تجاه الوطن والشعب.

روابط ذات صلة

قيس سعيد يرمي عصفورين بحجر واحد! + فيديو

'قيس سعيد'يؤكد على مسؤولية الدولة في تحقيق تطلعات الشعب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

من العرب والمغتربين.. معبر نصيب يستقبل يوميا الاف القادمين الى سوريا من الاردن

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

قيس سعيد يحث التونسيين على التخلي عن الدعم الأجنبي والتعويل على الذات

اميل لحود: سنبقى الى جانب المقاومة حتى تحقيق النصر

شاهد بالفيديو.. طهران تستضيف مؤتمراً لفضح حقوق الإنسان الأمريكية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 27-07-2023