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انتاج النفط في ايران يرتفع مليون برميل في اليوم

انتاج النفط في ايران يرتفع مليون برميل في اليوم
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس شركة النفط الوطنية الايرانية "محسن خجستة مهر" ان انتاج النفط في ايران خلال الشهور الـ 20 الماضية ارتفع من 2/2 مليون برميل في اليوم الى اكثر من 3/1 مليون برميل أي بزيادة حوالي مليون برميل في اليوم.

العالم - ايران

واضاف خجستة مهر في تصريحات له اليوم الثلاثاء انه وفي بداية عهد الحكومة الايرانية الجديدة كان السؤال المطروح هل هناك امكانية لتصدير النفط ام لا ؟ وكانت التقديرات تشير الى امكانية تصدير 300 ألف برميل من النفط فقط في اليوم .

وتابع " كذلك في بداية عهد الحكومة الايرانية الجديدة كانت هناك حوالي 80 الى 90 مليون برميل من المكثفات الغازية مخزنة في البحر والبر دون تصديرها، لكن الآن وبسبب اتباع سياسة دبلوماسية الطاقة ارتفع حجم تصدير النفط والمكثفات الغازية الى اكثر من ضعفين قياسا مع بداية عهد الحكومة الايرانية الحالية، وتم بيع جميع المكثفات الغازية المخزنة.

واضاف هذا المسؤول " لقد أشار مركز الأحصاء الايراني ان الايرادات النفطية للبلاد ارتفعت خلال العام الايراني المنصرم (انتهى في 20 مارس الماضي) بنسبة 79 بالمئة.

كما أشار الى ان انتاج الغاز الايراني من حقل بارس جنوبي (المشترك مع قطر في الخليج الفارسي) قد ارتفع الى 705 ملايين متر مكعب في اليوم وهذا رقم قياسي جديد.

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انتاج النفط في ايران يرتفع مليون برميل في اليوم

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