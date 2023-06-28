قاليباف: إيران والبرازيل تمتلكان الكثير من الطاقات والمشتركات لتطوير العلاقات

العالم - ايران

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ، ردا على رسالة رئيس البرلمان البرازيلي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 120 لتاسيس العلاقات بين البلدين.

وعبر قاليباف عن سروره لمناسبة مرور 120 عاما على تاسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتا الى المكانة الخاصة للبرازيل وأهميتها بين دول أمريكا اللاتينية بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية.

واضاف: كما تعلمون؛ هناك العديد من الطاقات والقواسم المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والبرازيل من أجل التنمية الشاملة للعلاقات ، وخاصة توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية ، والتي نأمل أن تتحقق مع تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين في أسرع وقت ممكن.

وقال: يمكن أن تكون الجمهورية الإسلامية الايرانية في الشرق الأوسط والبرازيل في أمريكا اللاتينية محورًا مهمًا لتنمية التعاون في مجال العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف الدولية من خلال تحسين مستوى العلاقات والمشاركة النشطة في جميع المجالات.

وتابع: نظراً للدور المهم للعلاقات البرلمانية في توطيد العلاقات الودية وتعزيزها ، فانني أتمنى في ضوء بذل الجهود والاستفادة من قدرات وإمكانيات برلماني البلدين ، ان نشهد توسعاً متزايداً في العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.