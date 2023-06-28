الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
٠٥:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إنقاذ 86 شخصا قبالة سواحل ليبيا

إنقاذ 86 شخصا قبالة سواحل ليبيا
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أنقذت سفينة الإغاثة "أوشن فايكينغ" الثلاثاء 86 شخصا قبالة سواحل ليبيا بعدما تداعت سفينة كانت تقلّهم خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

العالم - ليبيا

وأعلن متحدث باسم المنظمة المشغّلة للسفينة ومقرّها في فرنسا في تصريح لوكالة فرانس برس أن "الذين تم إنقاذهم وغالبيتهم من غامبيا والسنغال، كانوا يعانون من الجفاف والإرهاق ومن حروق ناجمة عن الوقود".

وأوضح أن غالبية المهاجرين من القاصرين الذين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط بمفردهم، من دون ذويهم.

وقالت السلطات الإيطالية إن الركاب يمكنهم النزول في مرفأ باري الذي تقول المنظمة إن الوصول إليه يستغرق ثلاثة أيام.

بحسب وزارة الداخلية الإيطالية وصل نحو 90 ألف مهاجر إلى إيطاليا بحرا منذ مطلع العام.

بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فُقد أثر 1724 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المتوسّط إلى أوروبا منذ مطلع العام، وهي حصيلة أكبر مقارنة بـ1417 العام الماضي.

روابط ذات صلة

ليبيا تطلق حملات أمنية على عصابات تهريب البشر

قارب يقل نحو 400 مهاجر يضل طريقه بين مالطا وليبيا

تونس..إحباط501 عملية هجرة غير شرعية و إنقاذ أكثر من 14 ألف مهاجر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إنقاذ 86 شخصا قبالة سواحل ليبيا

شاهد.. اليمنيون يرحبون برسالة قائد الثورة الإسلامية للحجاج

بالفيديو.. مدير المركز العالمي للتوثيق يحلل رسالة قائد الثورة الإسلامية للحجاج

الحجاج يؤدون عند عرفات الركن الأعظم للحج

الجهاد الإسلامي: تصريحات نتنياهو حول دور السلطة صفعة في وجوه المطبعين

قائد الثورة الإسلامية ورسالته لحجاج بيت الله الحرام